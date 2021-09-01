/648237/اول-تعليق-من-أكرم-توفيق-بعد-استبعاده-عن-قائمة-المنتخب-قبل-مواجهة-الليلة

تعرض أكرم توفيق، لاعب المادي الأهلي ومنتخب مصر، لإصابة في الوجه، أثناء مشاركاته في التدريبات الجماعية للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهة أنجولا ، يستعد منتخب مصر لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر اكرم توفيق عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:” صورة له يظهر فيها إصابتة تحت العين دون اي تعليق”.

قائمة المنتخب

وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا، وكان ذلك تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، .

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

ويسعي المنتخب الوطني بتحقيق انجاز كبير وتخطي، مباراة انجولا، حيث يحظى المنتخب بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوز بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

تريزيجه

وكتب محمود تريزيجية عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”‏كنت اتمني اكون متواجد فى مباريات منتخبنا لكن قدر الله ما شاء فعل، العوده قريبًا ان شاء الله ‏كل التوفيق لمنتخب مصر واللاعبين والجهاز الفني فى تصفيات كأس العالم وان شاء الله تكون بداية موفقة ربنا معاكم يا رجالة وتفرحونا”.