الداخلية: البدء تطبيق الإجراءات القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى من 18 سبتمبر

أهابت وزارة الداخلية مالكى المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى ، حيث سيتم البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك إعتباراً من 18/9/2021 . يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية .

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