الجيزة تواجه مصادر تلوث الهواء بإجراءات حاسمة

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجية مكاتب شؤون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب (الطفلى والحرارى والرملى) والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه بمتابعة غلق المسابك التى تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السابعة صباحًا مع السماح للمسابك التى تعمل بأفران الغاز أو الحث الكهربائى بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعة خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11 /2021.. إذ شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيًا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2021.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع أى تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتى للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومى بشبرامنت.

ووجه راشد بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود أى مصادر لتلوث الهواء إضافة إلى المرورالليلى للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة على مصادر تلوث الهواء فى أى موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شؤون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للانتقال الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز شؤون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة، وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات ما يعمل على تقليل الإنبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادى لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج (الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية) على مستوى قرى المحافظة.

كما وجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية، برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارة النظافة ومندوب من إدارة الأزمات والكوارث ومندوب من غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أى شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين وإتخاذ الإجراءات اللازمة فوريًا وإرسال تقرير إسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتى تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة للمرور والتفتيش على كل المنشأت الصناعية التابعة لها بالمحافظة لمواجهة أثار السحابة السوداء الناتجة عن كل المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال الفترة من 1/9/2021 حتى 30/11/2021.