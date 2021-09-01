عبدالغفار يطالب بتنظيم زيارات لطلاب المدارس الفنية إلى الجامعات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى، وأمين صندوق تطوير التعليم.

وأكد وزير التعليم العالى، على المتابعة الدورية للعملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية، لضمان استيفاء المخططات المستهدفة لهذه التجربة التعليمية المتميزة، وحل المشكلات التى تقابلها، مشددا على التعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، وتكييف البرامج الدراسية الجديدة لتلبى احتياجات سوق العمل، والحرص على انفراد كل جامعة بما يميزها من برامج دراسية.

وأشار عبدالغفار، إلى أهمية متابعة العمل فى الجامعات التكنولوجية الجارى إنشاؤها، لافتا إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة للتعليم الفنى؛ من أجل العمل على الارتقاء بخريجيه.

وطالب الوزير بتنظيم زيارات لطلاب المدارس الفنية والفئات المستهدفة للدراسة بالجامعات التكنولوجية، والانتهاء من اللوائح التنفيذية والضوابط الخاصة بمعايير قبول الطلاب، وتحديد "مسمى وظيفى" للخريجين بالمرحلتين الأولى والثانية، وتسهيل انتقالهم لسوق العمل، أو استكمال دراستهم، وكذلك متابعة إجراءات تأسيس نقابة للتكنولوجيين، ودراسة التوسعات الإنشائية بالجامعات القائمة، والعمل على زيادة البرامج الدراسية، وزيادة أعداد الطلاب المقبولين.

وافق المجلس على معايير انتقال الطلاب الذين انتهوا من المرحلة الأولى بالجامعات التكنولوجية إلى المرحلة الثانية، وذلك للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسى 2021 - 2022 بشرط أن يحصل الطالب فى نهاية المرحلة الأولى على مجموع تراكمى 80٪ وألا تزيد نسبة الطلاب المنتقلين عن 40% من إجمالى أعداد الطلاب الناجحين فى هذه المرحلة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع معايير قبول الطلاب الحاصلين على شهادات من مؤسسات تعليمية معتمدة فى مرحلتى الثانوية الفنية والدبلوم فوق المتوسط للقبول بالجامعات التكنولوجية بالمرحلة الأولى "دبلوم مهنى فوق المتوسط" والمرحلة الثانية" بكالوريوس تكنولوجى".

وخلال الاجتماع تم الاتفاق مع شركة واحات السليكون على الاستفادة من المجمعات التكنولوجية التابعة لوزارة الاتصالات بكل من (برج العرب، السادات، بنى سويف، أسيوط) لبدء برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية، بالتعاون مع السفارة السويسرية، على أن تتبع "بصفة مؤقتة" مجمعات "برج العرب، والسادات" جامعة الدلتا التكنولوجية، وتتبع مجمعات "بنى سويف، وأسيوط" جامعة بنى سويف التكنولوجية.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذى للجامعات التكنولوجية الجديدة الجارى العمل بها، وتشمل جامعات: (بورسعيد، أسيوط، طيبة، برج العرب، 6 أكتوبر، طنطا).

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات برئاسة المهندس زكى السويدى؛ لعمل شراكة بين الجهات الصناعية والجامعات التكنولوجية، يضمن التعاون المشترك فى وضع المناهج التعليمية، وتوفير التدريب وفرص العمل المتاحة للطلاب.

وأحيط المجلس علما بنتائج امتحانات الطلاب للعام الدراسى 2019/2020 بالجامعات التكنولوجية، وكذلك بأعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة لهذا العام.