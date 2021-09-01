جامعة القاهرة: تخفيض المصروفات الدراسية لمن يساهم فى محو أمية 10 أفراد

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أمس، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وخطة تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، إلى جانب مناقشة المصروفات الدراسية.





وأشاد الدكتور محمد الخشت وأعضاء المجلس بنجاح امتحانات الفصل الدراسى الثانى وإعلان النتائج فور الإنتهاء من تصحيحها ورصدها لنحو 278 ألف طالب وطالبة بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، كما هنأ الدكتور الخشت الكليات التى حصلت على شهادة الأيزو الدولية فى جودة الإدارة خلال شهر أغسطس وهى كليات الصيدلة والآداب وطب قصر العينى.



وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بالإنجاز الكبير الذى حققه مركز التعليم المدمج وزيادة الإيرادات الإجمالية عن العام السابق بنسبة بلغت 8.81% وانخفاض المصروفات الإجمالية إلى نسبة 6.52% عن العام السابق وذلك بعد العمل الجاد الذى استمر فى السنوات الأخيرة لتحويل التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج بكفاءة كبيرة وفقا للوائح التى تم وضعها مسبقا بما يدعم الجوانب المالية والإدارية.



واستعرض المجلس، حجم الإنفاق على الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتى تتم بنسبة 95% من التمويل الذاتى للجامعة و5% من موازنة الدولة، بما يعكس النجاح الكبير الذى حققته الجامعة فى زيادة إيراداتها.



ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إعادة تشكيل عدد من اللجان داخل الجامعة، منها لجان المنشآت الجامعية، والمكتبات الجامعية، والمختبرات والمعامل الجامعية، بالإضافة إلى استحداث لجنة على مستوى الجامعة لمتابعة تحويل الكتاب المرجعى إلى كتاب إلكترونى واعتباره كتابا مرجعيا وإتاحته على منصة بلاك بورد.



وناقش المجلس، المصروفات الجامعية للطلاب فى برامج السنوات الدراسية بمرحلة البكالوريوس والليسانس للعام الأكاديمى 2021 - 2022، ووافق المجلس على مقترح د. الخشت بزيادة نسبة الخصم للطلاب من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالبرامج الدراسية المميزة لتصبح 35%، بالإضافة إلى الموافقة على تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب بالكليات بنسبة 25% الذين ينجحون فى محو أمية 10 أفراد.



ووجه د. محمد الخشت الكليات بتعديل لوائحها لتضمن شرط الحصول على شهادة التحول الرقمى بديلا عن شهادة ICDL بدءا من العام المقبل.



ووافق المجلس على إنشاء مبنيين لكليتى التربية والطفولة المبكرة، والتربية النوعية بالفرع الدولى مع إدراجه ضمن الخطة العامة للموازنة.

كما وجه الدكتور محمد الخشت بتشكيل لجنة للعمل على مقترح وضع تصور لإنشاء كلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى والروبوت لتكون أول كلية من نوعها فى مصر لمواصلة الدخول فى عصر الثورة الصناعية الرابعة واستكمال عمليات التحول لجامعة من الجيل الرابع.



وأشاد المجلس بحجم الخدمة الطبية المجانية التى تقوم بها مستشفيات جامعة القاهرة لجميع فئات المجتمع، ورفع الأعباء المالية للعلاج عن أعضاء هيئة التدريس وأسرهم على الرغم من زيادتها الكبيرة بسبب جائحة كورونا.