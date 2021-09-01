أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة طعون الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي 2020 /2021، من خلال كتابة رقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك على الرابط التالي: اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برقم الجلوس.. قطاع المعاهد يعلن نتيجة طعون الشهادة الثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.