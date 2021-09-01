تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا الجنوبية يتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وسلطت الصحف الضوء على تأكيد الرئيس السيسى - لوزير دفاع كوريا الجنوبية - أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة الجوانب من المرافق والخدمات توفر أساسا قويا لإقامة أى تعاون تنموى مع الشركاء الدوليين.

سياسيا، اهتمت الصحف باستقبال الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، أمس، وزير الخارجية سامح شكرى ونظراءه المشاركين فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذى استضافته الجزائر، وتناقلت الصحف كذلك بيان وزارة الخارجية الذى جاء فيه: "استجابة لدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين؛ لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا".

حكوميا، تابعت الصحف نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى عقد اجتماعين، الأول لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى، واستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ 25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية، كما تابع فى اجتماع ثان الموقف التنفيذى لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية.

وفى الشأن الاقتصادى، تناقلت الصحف تقرير وكالة (فيتش سوليوشينز) الذى أشاد بالأداء الإيجابى للقطاع الاستهلاكى فى مصر، وتفرده إقليميا ودوليا فى تحقيق أداء قوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا فى حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.

وفيما يتعلق بالشأن الرياضى، جاء افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مساء اليوم، بطولة العالم لمضمار الدراجات للشباب باستاد القاهرة، فى صدر صفحات صحف القاهرة.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع وزير الدفاع الكورى الجنوبى سوه ووك، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكانج إيون هو وزير المشتريات الكورى، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

ونقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس السيسى أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة الجوانب من المرافق والخدمات توفر أساسا قويا لإقامة أى تعاون تنموى مع الشركاء الدوليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الرئاسة قال إن الرئيس السيسى طلب - خلال اللقاء - نقل تحياته إلى الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن، مشيرا إلى اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التى تجمعها بكوريا الجنوبية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائى، خاصة فى المجالات العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة، بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية.

عسكريا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى نظيره سوه ووك وزير الدفاع الوطنى بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية والسلام الوطنى لكلا البلدين.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عـدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تضمنت مجالات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين.

ونقلت الصحيفة عن القائد العام للقوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك بين البلدين.

​إلى ذلك أوردت صحيفة (الجمهورية) نبأ استقبال الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، أمس، وزير الخارجية سامح شكرى ونظراءه المشاركين فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذى استضافته الجزائر.

​ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ قوله إن الوزير شكرى شارك فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذى استضافته جمهورية الجزائر الشقيقة، على مدى يومين، كما عقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات على هامش الاجتماع مع عدد من الملفات الإقليمية.

​وعلى صعيد العلاقات الخارجية أيضا، نشرت صحيفة (الجمهورية) "استجابة لدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومى /الثلاثاء/ و/الأربعاء/ القادمين؛ لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

​وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ودخولها الخدمة.

​وذكرت الصحيفة أن مدبولى جدد التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى؛ بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواقع المستهدفة فى مختلف القطاعات.

​وأضافت أن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار قدم - خلال الاجتماع - عرضا حول الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى موقف تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية (178 وحدة محلية)، موضحا أنه تم إعداد مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بـ 158 وحدة محلية بها قطع أراض تفى بمتطلبات الإنشاء، وتمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير باقى قطع الأراضى، كما أنه جار التنفيذ فى 141 مجمع خدمات، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الحفر والإحلال والأساسات، وكذا الهياكل الخرسانية للمبنى، فضلا عن استمرار أعمال الدراسات الاستشارية والجسات لباقى المواقع والتى يبلغ عددها 17 موقعا.

​وفى اجتماع ثان، نسبت صحيفة (الأهرام) عن رئيس الوزراء تشديده - خلال متابعته الموقف التنفيذى لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد الخطيب، استشارى مشروع التطوير، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - على أهمية سرعة صرف التعويضات للمستحقين بالمناطق التى يتم تطويرها بالقاهرة التاريخية، مطالبا بسرعة تسليم الأراضى للهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات التطوير.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تحظى بأهمية كبيرة وبمتابعة مستمرة من الرئيس السيسى، لذا تحرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذى لها أولا بأول، مشيرا إلى أنه طلب من الاستشاريين سرعة البدء فى إنشاء المبانى السكنية فى المناطق الخربة، مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية، والمبانى ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضارى واستعادة رونق القاهرة التاريخية.

​وفى الشأن الصحى، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) - فى صدر صفحتها بعددها اليوم - أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عدلت البروتوكول العلاجى للمصابين بالفيروس، وأرجعت الزيادة الأخيرة فى عدد الإصابات إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

​وأضافت الصحيفة أن اللجنة أقرت - خلال اجتماع عقدته - الإصـدار الخامس من البروتوكول المصرى للعلاج، وتمت إضافة بعض الأدوية واستبعاد أدويـة أخـرى لم تثبت كفاءة عالية، بينما جرى تغيير بعض جرعات الأدوية فى البروتوكول، أبرزهـا إضافة علاج مناعى عبارة عن أجسام مضادة تهاجم فيروس كورونا فى مراحل معينة، وهو عقار (مونوکرونال أنتـى بـاديـز)، إذ أنه فعال لكن له موعد محدد لاستخدامه فى الحالات المتوسطة التى لديها عوامل خطورة، ويتم استخدامه باستشارة الطبيب الذى يقيم حالة المصاب.

​وفى الشأن التعليمى، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مؤشرات المرحلة الثانية للتنسيق كشفت أن طلاب المرحلة والبالغ عددهم 243 ألفا و22 طالبا، منهم 186 ألفا و618 طالبا وطالبة من الشعبة العلمية (علوم + رياضيات) و56 ألفا و404 من المجموعة الأدبية سيشغلون معظم الأماكن بالجامعات الحكومية وسيتبقى لطلاب المرحلة الثالثة 90 ألف مكان بالجامعات معظمها لطلاب القسم العلمى ولن يتبقى لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة للتنسيق سوى بعض كليات الخدمة الاجتماعية وبعض كليات التربية النوعية بالإضافة إلى المعاهد العليا والمتوسطة.

​وسلطت الصحيفة الضوء على بدء أول أيام - أمس - المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بحد أدنى 254‪٫‬5 درجة بنسبة 62٫07٪ للشعبة العلمية و238 درجة بنسبة 58٫05٪ للأدبى‪.‬

​فيما أبرزت صحيفة (الشروق) انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة - بشكله الإلكترونى الجديد، أمس - وسط توقعات بإعادة النظر فى الحدود الدنيا للقبول فى الكليات مع بداية الفصل الثانى.

​وأشارت الصحيفة إلى أن تنسيق الجامعات يعتمد على تسجيل الطالب 25 رغبة بدون أى مقابل، على أن يستمر تسجيل الرغبات حتى الأحد المقبل وتعلن النتيجة الخميس نهاية الأسبوع المقبل.

​ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد 87 % حدا أدنى لكليات الطب البشرى و85% للجامعات الأهلية و83٪ لجامعة الملك سلمان، و85% للأسنان الخاص و80% للأهلى وجامعة سيناء و78% لجامعة الملك سلمان، و83% لكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى الخاصة، و80٪ للجامعات الأهلية وسيناء و78% لجامعة الملك سلمان، و77٪ البيطرى الخاص، و75% للجامعات الأهلية، و73% لجامعة الملك سلمان.

​اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان - (فيتش تشيد بأداء القطاع الاستهلاكى فى مصر) - أن رئيس الوزراء استعرض، تقريرا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يرصد ما أصدرته وكالة "فيتش سوليوشينز" حول توقعات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

​ونقلت صحيفة عن مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز أسامة الجوهرى القول إن وكالة (فيتش) أشادت - فى تقريرها - بالأداء الإيجابى للقطاع الاستهلاكى فى مصر، وتفرده إقليميا ودوليا فى تحقيق أداء قوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا فى حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث؛ خاصة أن الإنفاق الحقيقى للأسر فى غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهى الأسواق التى لدى العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.

​رياضيا، تصدر نبأ افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مساء اليوم، بطولة العالم لمضمار الدراجات للشباب بإستاد القاهرة، الصفحة الأولى بصحيفة (الأهرام)، مشيرة إلى مشاركة وفود 46 دولة، ورئيس الاتحاد الدولى للعبة ديفيد لابارتيانت الفرنسى الجنسية، والذى يعد من أبرز الداعمين لإقامة البطولة فى مصر بسبب شغفه بالحضارة الفرعونية القديمة وإعجابه غير المحدود بالشعب المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

​وأضافت الصحيفة أن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا للبطولة سيحضر الافتتاح أيضا إلى جانب عدد من أعضاء الاتحاد الدولى للعبة ورؤساء الاتحادات القارية، كما يتواجد عاشق مصر الشيخ فيصل القاسمى رئيس الاتحاد العربى للعبة (الإماراتى الجنسية) لتقديم أى دعم عربى يطلب منه للجنة المنظمة؛ حرصا منه على نجاح البطولة ودعوة الشخصيات الدولية لحضور مهرجان الدراجة العربية فى القاهرة الشهر بعد القادم، ويصاحبه المستشار إسماعيل الحوسنى الأمين العام للاتحاد العربى وسالم الشحى الأمين المالى.

​كرويا، ذكرت (الأهرام) أن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم يفتتح شريط مبارياته فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ومساء اليوم بلقاء الجولة الأولى فى المجموعة السادسة أمام نظيره الأنجولى، والتى ستقام باستاد الدفاع الجوى فى التاسعة مساء، تحت الأضواء الكاشفة.

​ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء اكتسب أهمية كبيرة وسيكون محط أنظار الجماهير المصرية والإفريقية نظرا لأهميته للفريقين، خاصة للمنتخب حيث سيبدأ به مبارياته فى التصفيات لتحقيق أمل وطموح الجماهير فى التأهل للمونديال.