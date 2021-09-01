/648208/بالأرقام-هل-يعوض-زيزو-غياب-محمد-صلاح-عن-صفوف-المنتخب-الليلة

تقام مباراة مباراة منتخب مصر اليوم الأربعاء، امام نظير انجولا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتاكد غياب محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجليزي، عن صفوف المنتخب المصري، مما يشكل أزمة قوية للمدير الفني حسام البدري، والتفكير في البديل الأنسب لتعويض غياب الفرعون المصري عن مواجهة اليوم، وأكد البدري ان الأنسب هو أحمد سيد “زيزو” لاعب الزمالك، وذلك بعدما تألقه بشكل سريع داخل صفوف القلعة البيضاء خاصة هذا الموسم 2020-20201.

2019-2020

في 22 أغسطس 2020، سجل أحمد سيد زيزو في الدقيقة الـ13 من عمر المباراة التي أنتهت بفوز الزمالك 3-1 علي النادي الأهلي.

2020-2021

في 7 فبراير 2021، سجل زيزو هدف من ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 58 من اللقاء، فيما تقدم الزمالك في المباراة التي فاز بها الفارس الابيض 2-0 علي الإتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري .

في 17 يونيو 2021، أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 والهدف الثانى للقلعة البيضاء في الدقيقة 75 في المبارة التي إنتهت بنتيجة 3-0 لصالح الابيض على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

في 28 يونيو 2021، قاد أحمد سيد زيزو فريقه الزمالك للفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب السويس.

في 7 أغسطس 2021، افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للزمالك بهدف أول في شباك غزل المحلة من ركلة جزاء بالدقيقة 24 في اللقاء الذي إنتهي بفوز الزمالك 3-0 في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في 17 أغسطس 2021، صنع أحمد سيد زيزو هدفاً سجله مروان حمدي مهاجم الزمالك في شباك وادى دجلة من ضربة رأس في الدقيقة 59 من المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

في 20 أغسطس 2021، في الدقيقة 58 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنادي الزمالك وينجح أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الثاني ليفوز نادي الزمالك على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

في 24 أغسطس 2021، أحرز هدف التقدم لفريق الزمالك في شباك الإنتاج الحربى بالدقيقة 7 من عمر المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.