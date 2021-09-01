تعرف على موعد مباراة يد الأهلي أمام أنجولا بنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

/648207/تعرف-على-موعد-مباراة-يد-الاهلي-أمام-أنجولا-بنصف-نهائي-كأس-الكؤوس-الإفريقية

يستعد فريق رجال يد الأهلي، لمباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة أنتر كلوب الأنجولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءً ، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية ، وذلك بعد فوز الأخير على فاب الكاميرونى فى ربع النهائي 31/29 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن استقرت إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر المقبل.

وأعلن اتحاد كرة اليد عن إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، باعتبار الاتحاد المصري هو منظم المباراة.

وفي السياق ذاته، يلتقى الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى، غدا الأربعاء، مع منافسه فريق إنتر كلوب الأنجولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

حقق فريق إنتر كلوب الأنجولي، الفوز على نظيره فاب الكاميروني، في المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، حيث انتهت المباراة بنتيجة 31/29.

وعلى الجانب الأخير، حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره فريق أسفي السنغالي بنتيجة 49/22، في الدور ربع النهائي، ولتقي المارد الاحمر مع إنتر كلوب الأنجولي في نصف النهائي يوم الأربعاء المقب.

مشوار الأهلي

حقق النادي الأهلي لكرة اليد، الفوز على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرض قوي، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوز مهماً على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.