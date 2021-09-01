/648206/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ، ومن أهمها مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم تقام مباراة كازاخستان أمام منتخب أوكرانيا في تمام الساعة الرابعة مساء تقام مباراة البرتغال ايرلندا التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium تقم مباراة فرنسا أمام نظيرة البوسنة والهرسك التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة لاتفيا أمام منتخب جبل طارق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء تقام مباراة النرويج أمام منتخب هولندا والتي من المقرر إقامتها في تمام التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium تقام مباراة تركيا أمام منتخب الجبل الأسود في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء تقام مباراة الدنمارك أمام منتخب اسكتلندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء تقام مباراة روسيا أمام منتخب كرواتيا التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1 سلوفينيا سلوفاكيا التاسعة إلا ربع مساء عبر قنوات beIN Sports HD 3. تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تقام مباراة مصر أمام أنجولا التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورت تقام مباراة جمهورية إفريقيا الوسطى أمام الرأس الأخضر في تمام الساعة الثالثة عصرا تقام مباراة السنغال أمام توجو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء تقام مباراة غينيا بيساو أمام نظيرة غينيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء تقام مباراة مالى أمام رواندا في تمام الساعة التاسعة مساء. تقام مباراة ليبيا أمام منتخب الجابون في تمام الساعة التاسعة مساء. وجاءت القائمة منتخب مصر كالأتي: حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

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