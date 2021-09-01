صور .. وزيرة الصحة : مستعدون لتقديم كل الدعم إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، السفير اللبنانى لدى مصر على الحلبى، بديوان عام الوزارة، لبحث ومناقشة سبل الدعم لدولة لبنان فى القطاع الصحى، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، بحضور الدكتور محمد جاد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول استعراض الدور الذى قام به فريق الأطباء والاستشاريين المصريين الذى سافر إلى دولة لبنان لتقديم الدعم لمصابى حادث انفجار منطقة "عكار" بدولة لبنان، حيث تم إرسال ذلك الفريق فى تخصصات جراحات التجميل والحروق بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فور وقوع الحادث، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم الأشقاء فى دولة لبنان.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت أهمية التضامن الإنسانى مع الدول الأشقاء فى وقت الأزمات، حيث قام الفريق المصرى بمناظرة الحالات وتقييمها بالإضافة إلى المتابعة اليومية لهم ومشاركة الفريق الطبى اللبنانى فى وضع خطط العلاج والتدخلات الجراحية لمن تحتاج حالته، كما أكدت الوزيرة جاهزية مخازن التموين الطبى التابع للوزارة بمنظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أى احتياجات لمساعدة الأشقاء فى الدول العربية وتوفيرها بشكل سريع فى حالة الطوارئ والأزمات.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت استعداد مصر الدائم لتلبية جميع احتياجات القطاع الصحى بدولة لبنان وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، كما أعربت عن استعداد مصر لمد الشعب اللبنانى بلقاحات فيروس كورونا بالتزامن مع زيادة الإنتاج القومى وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى المحلى، لمساعدة دولة لبنان على التصدى لجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى حرص وزيرة الصحة والسكان والسفير اللبنانى لدى مصر، على مقابلة فريق الأطباء والاستشاريين وتقديم الشكر لهم على سرعة الاستجابة ودورهم الكبير فى مساعدة المصابين فى حادث انفجار منطقة "عكار".

وفى سياق متصل، توجه السفير اللبنانى لدى مصر بالشكر للقيادة السياسية المصرية، ووزيرة الصحة والسكان للاستجابة السريعة، وإرسال فريق استشاريين وأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة فور وقوع حادث منطقة عكار، حيث قام بتقديم الدعم للفريق الطبى اللبنانى وساهم فى تخفيف آلام المصابين اللبنانين، مؤكدًا أن ذلك التضامن الإنسانى ساعد على رفع الروح المعنوية للفرق الطبية والمرضى بدولة لبنان، كما أعرب عن تقديره لدور مصر الكبير والوقوف بجانب الشعب اللبنانى منذ حادث انفجار مرفأ بيروت.