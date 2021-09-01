نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور 26 يوليو وكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند الطريق الزراعى القادم من ميت حلف ومتجه لميت نما.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها دائرى المرج والكونيسة والمنيب المتجه للبساتين والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند محور مجرى العيون المتجه للسيدة عائشة، وأيضا عند نفق أبو حشيش القادم من مصر والسودان والمتجه لرمسيس بسبب تسرب مياه، كذلك الأمر أعلى كوبرى الحلمية المتجه للتجنيد ومصر الجديدة، وأيضا عند كورنيش النيل القادم من ماسبيرو والمتجه للتحرير.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.