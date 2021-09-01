أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.

جدة - نرمين السيد - فيينا

تنطلق عبر تقنية الفيديو أعمال الاجتماع الوزارى العشرين لـ وزراء الطاقة فى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفائها المستقلين "مجموعة "أوبك+" ويبحث الاجتماع تطورات السوق النفطية فى ضوء انتشار متغير "دلتا" من فيروس كورونا وتأثيراته الواسعة على الطلب إضافة إلى تداعيات الإعصار الأمريكى "أيدا" والذى تسبب فى إغلاق 95 فى المائة من المنشآت النفطية على ساحل خليج المكسيك الأمريكى.

القاهرة

تنطلق فعاليات بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين التى تستضيفها مصر اعتبارًا من اليوم وحتى الخامس من سبتمبر الجارى وتقام البطولة بمضمار الدراجات الذى تم إنشاؤه حديثًا باستاد القاهرة الدولى، ويشارك بها لاعبو ووفود 40 دولة مختلفة.

القاهرة

يخوض منتخب مصر الأول لقاءً مهمًا ومرتقبًا أمام منتخب أنجولا، على أرض ملعب استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساءً.