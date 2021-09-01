فيديو - والدة الطفل زياد تتحدث عن لحظة خطف نجلها أمام أعينها

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة إيمان السيد، والدة الطفل زياد البحيرى، الذى حررته الداخلية من أيدى عصابة قامت بخطفه أمام أعينها فى المحلة بمحافظة الغربية، إن الأسرة كلها لم تنم منذ اختطافه، وحتى اليوم، لافتة إلى أنهم تجرعوا مرار الصدمةالتى لا تزال تؤثر فيهم حتى الآن.





وكشف، خلال لقائها مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، عن لحظة اختطاف نجلها زياد، قائلة: "كنت داخل محل زوجى، حيث جذبه الملثمون بشدة ووضعوه داخل سيارة ملاكى"، مشيرة إلى أنها سحلت على الأرض عندما حاولت الإمساك به. تحرير طفل الغربية وأكدت أن زوجها لم يكن بداخل المحل أثناء خطف نجلها وكان فى المنزل وعندما قامت بالصراخ كثيرا جاء إليها زوجها، لافتة إلى أن زوجها قام بمراجعة الكاميرات الموجودة بالمحل، وقام بإبلاغ الشرطة.

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