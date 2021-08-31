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أمانة قها تحتفل بختام دوري مستقبل وطن بالقليوبية بحضور رئيس اتصالات النواب

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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أقامت امانة قها بحزب مستقبل وطن بالقليوبية ،حفل الختام لدورى مستقبل وط، بامانه قسم قها بحضور النائب احمد بدوي والنائب عزيز سابق وعدد كبير من الشخصيات العامه من مختلف مدن وقرى دائرة طوخ وقها.

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بناءا علي تعليمات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب اشرف رشادالشريف نائب رئيس الحزب، ألامين العام، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

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أولا : مواصفات الفرق المنضمة لدوري مستقبل وطن ؟ 

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

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ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية. 

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المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

 

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

 

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

 

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

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 الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن  

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة 

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أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

 

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية. 

 

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة 

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه. 

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ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

 

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير. 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة