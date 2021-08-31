/648192/بيتسو-موسيماني-الأهلي-الثالث-على-العالم
أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء أكبر من الفريق الإنجليزي برايتون ، وجاء ذلك في حوارًا مع إذاعة "Radio2000" الجنوب إفريقية.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال: "لقد مرت أربع سنوات مُنذ أن غادر جنوب إفريقيا، وهو لم يلعب كرة القدم التي كان يُلعبها هُنا، ولا أعتقد أن برايتون أعطوه الاحترام الذي يستحقه".
وأكمل: "بيرسي تاو لم يكن ضمن خطط برايتون على الإطلاق، حتى لم يقوموا باستخدامه في فترة الموسم التحضيري".
واختتم موسيماني: "بالمناسبة، هل برايتون أكبر من الأهلي؟، الأهلي فريق أكبر، معذرةً نحن عائدون من كأس العالم للأندية".
ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي اختتم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على أسوان بنتيجة 3/2، ليتجمد رصيدة عند النقطة الـ 76 من أصل 34 مباراة ، ويحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري.
بيرسي تاو
أعلن النادي الأهلي رسمياً تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من فريق برياتون الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم .
ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.
أرقام بيرسي تاو مع صن داونز
لعب: ١٠٢ مباراة
ساهم في: ٥١ هدف
سجل: ٢٤ هدف
صنع: ٢٧ هدف
أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا
لعب: ٣٥ مباراة
ساهم في: ٢٦ هدف
سجل: ١٣ هدف
صنع: ١٣ هدف
أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا
لعب: ٣٠ مباراة
ساهم في: ١٢ هدف
سجل: ٤ أهداف
صنع: ٨ أهداف
أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا
لعب: ١٤ مباراة
ساهم في: ٥ أهداف
سجل: ٤ أهداف
صنع: هدف
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