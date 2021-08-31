التعليم : 4 سبتمبر سداد مصروفات المدارس اليابانية .. والدراسة ستبدأ في 10 أكتوبر

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، بعض المواعيد الخاصة بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل والفترة التنشيطية، استعدادا للعام الدراسى الجديد، مشيرة إلى أن الفترة التنشيطية الصيفية والتمهيدية للصف الرابع تبدأ من 26 سبتمبر المقبل حتى 7 أكتوبر، كما أن فترة التهيئة لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائى من 10 أكتوبر إلى 24 من نفس الشهر، ويبدأ العام الدراسى يوم 10 أكتوبر. وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه يتم فتح باب سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل من 4 سبتمبر حتى 15 سبتمبر، موضحة أن ميعاد سداد القسط الثانى من المصروفات من 7 إلى 17 نوفمبر 2022، ومن 16 يناير حتى 27 يناير 2022، موعد سداد القسط الثالث.

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