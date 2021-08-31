مصر تستضيف الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى البيان الختامى الصادر اليوم الثلاثاء فى ختام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذى استضافته الجزائر لمدة يومين، برئاسة وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، ومشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، ووزراء خارجية تونس وليبيا وتشاد والسودان والنيجر، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ومفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلام والأمن.

ودعا الوزراء إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا للقرار 2.570، وعلى النحو المنصوص عليه فى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مشددين على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل فى المحادثات والمسارات التى يتم اطلاقها فى هذا الصدد.