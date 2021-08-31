المترو يعلن عن المحطات الموجود بها مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان أن مكاتب الشكاوى الحكومية فى المحطات تعمل بداية من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء عدا الجمعة والعطلات الرسمية، لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط، كما تقوم أيضا بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بخطوط المترو.
وتتواجد تلك المكاتب داخل محطات الخط الأول "المرج الجديدة - منشية الصدر - الشهداء - جمال عبدالناصر - أنور السادات - السيدة زينب".
كما توجد مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية بمحطات الخط الثانى "شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - العتبة - الجيزة"، بالإضافة إلى محطة العباسية بالخط الثالث.
وأشار إلى أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يرجى التواصل من خلال الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل مع خطى المترو الأول والثانى عن طريق الرقم الخاص بخدمة الواتس آب 01221116048.
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