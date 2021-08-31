/648182/محمد-عبد-العزيز-يشارك-ضمن-وفد-التنسيقية-للقاء-الوكالة-المصرية-للشراكة-من-أجل-التنمية-بمقر-وزارة-الخارجية

استقبل ممثلوا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية على رأسهم الأمين العام للوكالة السفير محمد خليل اليوم الثلاثاء وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والدبلوماسية واستعرض ممثلوا الوكالة الدور الكبير الذي تقوم به في دعم عدد كبير من الدول الأفريقية .

واستعرض السفير محمد خليل أمام الحضور جزء مبسط من الدور الذي تقوم به الوكالة منذ قرار إنشائها في ٢٠١٣ حتى الأن بعدد من الدول الأفريقية مؤكدا على الرعاية الكاملة للوكالة من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية السفير سامح شكري نظرا لتقديرهم للدور المهم والفعال الذي تقوم به الوكالة .

وأوضح الأمين العام للوكالة أن هناك مشاريع كثيرة تدعمها الدولة في عدد من الدول الأفريقية منها على سبيل المثال وليس الحصر امتلاك عدد ٢ مستشفى بالجابون لتقديم الرعاية الصحية لمواطنين تلك الدولة وغيرهم من المقيمين بها بالإضافة إلى إقامة وحدات متخصصة ببعض مستشفيات الدولة الأفريقية منها وحدة غسيل كلوي بمستشفى بدولة بوركينا فاسو وتقديم الدعم للدول الأفريقية المختلفة في عدد من المجالات منها دعم شركات الأدوية وتوفير ١٠ منح دراسية في مجال الطب للدارسين الأفارقة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية في تلك الدول بإلإضافة إلى الحصول على منح لتلك الدول من جامعات طب عين شمس اقتصاد وعلوم سياسية وهندسة جامعة القاهرة بالإضافة إلى نجاح الوكالة في الحصول على ١٠ منح بمجالات مختلفة من الجامعة البريطانية بالقاهرة للطلاب الأفارقة من الدول المختلفة .

من جانبهم توجه عدد من أعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعدد من التساؤلات المختلفة لممثلي الوكالة بشأن تنظيم التعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة وطرح الوفد أفكار كثيرة لزيادة فاعلية دور الوكالة بالدول الأفريقية بالإضافة إلى إمكانية التعاون بين التنسيقية والوكالة الفترة المقبلة في عدد من المشروعات لصالح الدول الأفريقية بمجالات عدة أبرزها مجال التدريب والتأهيل .

وفي نهاية اللقاء سلم السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية من أجل التنمية درع تذكاري للأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كما سلم الأخير للسفير محمد خليل درع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.