اسلام الشاطر يحسم موقف طاهر محمد طاهر و«كهربا» مع الأهلي

/648181/اسلام-الشاطر-يحسم-موقف-طاهر-محمد-طاهر-وكهربا--مع-الأهلي

حسم اسلام الشاطر، موقف الثنائي، طاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم كهربا من الاستمرار مع النادي الأهلي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات اسلام الشاطر:

وأكد إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير ونجم الفريق السابق، أن لا صحة للأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول رحيل نجوم النادي الأهلي عن صفوف الفريق.

وقال الشاطر: “أعلم أن طاهر محمد طاهر ينقصه بعض الأمور الفنية، وموسيماني أخبره بتلك النقطة، ولكن هو من الركائز الأساسية في الفريق”.

وتابع: “طاهر محمد طاهر مستمر مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، ولا صحة لما تداول من أنباء حول رحيله عن صفوف الأهلي في فترة الإنتقالات الحالية”.

وأضاف الشاطر حول موقف محمود عبدالمنعم كهربا: “لا يوجد أي شيئ رسمي لرحيل كهربا عن صفوف الأهلي”

أليو ديانج

كشفت تقارير صحفية، آخر كواليس مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي، الذي يتواجد ضمن صفوفه مصطفى محمد مع الأهلي، بشأن الحصول على خدمات نجمه المالي الدولي وخط الوسط أليو ديانج.

ووقفا لما ذكرته صحفية milliyet التركية، اليوم، الثلاثاء:" فإن مسئولو نادي جالطة سراي، قروا وقف المفاوضات مع الأهلي المصري، لمبالغتهم في الشروط المالية المطلوبة".

وأوضحت الصحفية:" النادي التركي عرض 6 مليون دولار لشراء عقد اللاعب، لكن الأهلي يرفض التنازل عن 7.5 مليون دولار كشرط أساسي للموافقة على رحيل المالي".

كريم فؤاد

وقال كريم فؤاد: " أشكر جمهور الأهلي الذي دعمني كثيرا حتي قبل الانتقال للفريق، سأقاتل وأقدم كل ما يمكنني "

وتابع: لا يمكن وصف سعادتي بالانضمام للقلعة الحمراء، شعور لا يوصف وانا اتواجد داخل غرفة ملابس النادي الأهلي الذي اشجعه منذ الصغر”.

كرة اليد

استقرت إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر المقبل.

أعلن اتحاد كرة اليد عن إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، باعتبار الاتحاد المصري هو منظم المباراة.

وفي السياق ذاته، يلتقى الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى، غدا الأربعاء، مع منافسه فريق إنتر كلوب الأنجولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.