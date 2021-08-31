/648177/نشرة-أخبار-الأهلي-مفاوضات-جالاتا-سراي-لضم-أليو-يانج-وتصريحات-مثيرة-من-كريم-فؤاد-واستعداد-المارد-الأحمر-للسوبر-الإفريقي-أمام-الزمالك

شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين، على العديد من الأحداث الشيقة بالنادي، في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي، وبالأخص على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، ومجلس إدارة النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أليو ديانج

كشفت تقارير صحفية، آخر كواليس مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي، الذي يتواجد ضمن صفوفه مصطفى محمد مع الأهلي، بشأن الحصول على خدمات نجمه المالي الدولي وخط الوسط أليو ديانج.

ووقفا لما ذكرته صحفية milliyet التركية، اليوم، الثلاثاء:" فإن مسئولو نادي جالطة سراي، قروا وقف المفاوضات مع الأهلي المصري، لمبالغتهم في الشروط المالية المطلوبة".

وأوضحت الصحفية:" النادي التركي عرض 6 مليون دولار لشراء عقد اللاعب، لكن الأهلي يرفض التنازل عن 7.5 مليون دولار كشرط أساسي للموافقة على رحيل المالي".

كريم فؤاد

وقال كريم فؤاد: " أشكر جمهور الأهلي الذي دعمني كثيرا حتي قبل الانتقال للفريق، سأقاتل وأقدم كل ما يمكنني "

وتابع: لا يمكن وصف سعادتي بالانضمام للقلعة الحمراء، شعور لا يوصف وانا اتواجد داخل غرفة ملابس النادي الأهلي الذي اشجعه منذ الصغر”.

كرة اليد

استقرت إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر المقبل.

أعلن اتحاد كرة اليد عن إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، باعتبار الاتحاد المصري هو منظم المباراة.

وفي السياق ذاته، يلتقى الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى، غدا الأربعاء، مع منافسه فريق إنتر كلوب الأنجولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

الأهلي يكيد الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي، فيديو قصير لصفقته الجديدة قادمة من نادي سموحة، حسام حسن، وهو يرتدي تيشرت أبيض، ويتحول لقميص النادي الاهلي في الفيديو، وكتبت الصفحة الرسمية على الفيديو: “التحول للأحمر”.

وجاء الفيديو في لحظة تتويج الزمالك بالدوري، ليبعث المارد الأحمر رسالة من خلال الفيديو، بعد رغبة الزمالك بالظفر بخدمات مهاجم سموحة خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، ولم تكتمل بسبب تدخل الأهلي في المنافسة في ضم حسام حسن.