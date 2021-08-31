الأعلى للآثار يناقش ضوابط التصوير التجارى والسينمائى بالمواقع الأثرية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار، أنه خلال الاجتماع تم تناول ومناقشة عدد من الموضوعات، وعلى رأسها اعتماد ضوابط التصوير التجارى والدعائى والسينمائى بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، لعمل باقات لتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية والعالمية للتصوير بها.



كما تناول الاجتماع دراسة سبل تشجيع الحركة السياحة بمدينة إسنا وذلك فى ظل افتتاح وكالة الجداوى والسوق القديم بعد تطويرهما، ودراسة إمكانية إعادة وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية.