/648169/431-حالة-وفاة-وأكثر-من-7-آلاف-إصابة-بكورونا-في-جنوب-افريقيا

قامت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء،بالاعلان عن تسجيل 431 حالة وفاة، و7 آلاف و86 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

431 حالة وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المعهد الوطني للأمراض المعدية على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في جنوب افريقيا - الأكثر تضررا من الفيروس في القارة - إلى 82 ألفا و261 حالة منذ بداية تفشي الوباء، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة مليونيّ و777 ألفا و659 إصابة.

هذا وأكدت قناة العربية، وصول آخر طائرة إجلاء فرنسية من أفغانستان إلى مطار عسكرى قرب باريس.

وفى وقت سابق قال وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران أن الأفغان الذين تم إجلائهم من كابول والذين عملوا لصالح فرنسا، سيتمتعون بإمكانية الوصول الفورى إلى الرعاية الصحية الشاملة.

وأضاف فى خطاب إلى المدير العام للشؤون المالية للصندوق الوطنى للتأمين الصحى، وفقا لما ذكرته المنصة الإخبارية لتلفزيون بى اف ام تى فى الفرنسى اليوم الأحد، أن الموظفين الأفغان السابقين الذين عملوا لصالح فرنسا لن يضطروا إلى انتظار ثلاثة أشهر كباقى طالبى اللجوء للاستفادة من الرعاية الصحية.

هذا واثر زيارته للعديد من الأماكن ذات الطابع الروحي، على هامش حضوره بقمة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي انتهى أمس، غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارته إلى منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس، معربا عن شكره على حفاوة استقباله.