/648168/رفاق-أحمد-حجازي-مفاجأة-سارة-لجماهير-اتحاد-جدة

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، خبرًا سارًا إلى جماهير العميد.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تواجد عبد الرحمن العبود، جناح فريق اتحاد جدة في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق اليوم، وذلك بعد تعافية من الإصابة التي يعاني بها، حيث تعرض العبود للإصابة في المباراة الماضية أمام فريق الفيصلي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قيام النسخة القاددمة من بطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي، أن التفكير في تغيير طريقة بطولة كأس السوبر، جاء بالامتثال إلى نظام كأس السوبر الأسباني، والذي يقوم بمشاركة 4 فرق.

وقال المسحل في تصريحات صحفية: “ندرس إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلاً من فريقين، وننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق بالموسم القادم".

رينيه فايلر

أكدت الصحف السعودية اقتراب رينيه فايلر من تولي القيادة الفنية لفريق ​النصر​ السعودي.

يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، مع نظيره فريق تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وفي حالة تعثر النصر سيقوم مجلس إداراة الفريق بإقالة البرازيلي مانو مينيز.

وأوضحت الصحف أن إداراة فريق النصر تملك موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق ليكون بديلاً عن مانو مينيز مدرب الفريق الحالي.

الشناوي

انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير الحارس الدولي محمد الشناوي مع النادي الأهلي.

وتواصل دوت الخليج مع مصدر مقرب من محمد الشناوي، لمعرفة موقف اللاعب من الأستمرار مع النادي الأهلي، أم أنه سيغادر في فترة الإنتقالات الحاليه.

أكد المصدر لتحيا مصر أن الشناوي قرر الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وتابع المصدر أن فريق النصر السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، وضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: “هناك عرض كبير مقدم من نادي النصر السعودي لضم محمد الشناوي، مما جعله يعيد ترتيب حساباته وقراراته من جديد”.

واستكمل: “الشناوي يفضل حاليا الإنتقال إلى نادي النصر السعودي بسبب العرض الضخم المقدم لضمه، ولكن اللاعب سيخبر إداراة الأهلي من اجل الوصول لإتفاق”.

وأتم: “ نادى النصر السعودى قدم عرض للشناوي براتب سنوى 5 مليون دولار، وهو ما جعله يفكر في الرحيل عن القلعه الحمراء، حتى ولو على سبيل الإعارة فقط”.