الاتحاد السعودي يعلن ضم خط وسط الوحدة

أعلن نادي النصر السعودي عن التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي أنسيلمو قادماً من صفوف فريق الوحدة وذلك قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح النصر من التوقيع مع اللاعب البرازيلي بعد أيام ساخنة من المفاوضات مع اللاعب البرازيلي الذي كان على طاولة فريق الاتحاد وكان قريباً بصورة كبيرة قبل إعلان نائب رئيس نادي الاتحاد الانسحاب من الصفقة.

وانضم أنسيلمو، صاحب الـ 33 عاماً، لفريق الوحدة في يوليو 2018، قادماً من إنترناسيونال البرازيلي، وارتبط بعقد يمتد إلى 2020، قبل أن يمدد مسؤولو الوحدة عقد اللاعب إلى 2024.

بطولة كأس السوبر السعودي

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قيام النسخة القاددمة من بطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي، أن التفكير في تغيير طريقة بطولة كأس السوبر، جاء بالامتثال إلى نظام كأس السوبر الأسباني، والذي يقوم بمشاركة 4 فرق.

وقال المسحل في تصريحات صحفية: “ندرس إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلاً من فريقين، وننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق بالموسم القادم".

رينيه فايلر

أكدت الصحف السعودية اقتراب رينيه فايلر من تولي القيادة الفنية لفريق ​النصر​ السعودي.

يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، مع نظيره فريق تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وفي حالة تعثر النصر سيقوم مجلس إداراة الفريق بإقالة البرازيلي مانو مينيز.

وأوضحت الصحف أن إداراة فريق النصر تملك موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق ليكون بديلاً عن مانو مينيز مدرب الفريق الحالي.