/648172/الإفتاء-عن-ترقيع-غشاء-البكارة-للفتيات-مطلوب

قال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن ترقيع أو رتق غشاء البكارة دار الإفتاء المصرية لها رأي وبحث قديم فيها.

دوت الخليج

الافتاء ترد سؤال ترقيع غشاء البكارة للفتيات

جاء ذلك خلال خلال خدمة البث المباشر الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وجاءت هذه الاجابة ردًا على سؤال لطبيبة نساء وتوليد تقوم بعمليات ترقيع لغشاء البكارة لفتيات تم التغرير بهن " في بعض الأحوال الترقيع مطلوب ومشروع أن يكون لفتاة تم اغتصابها أو تم التغرير بها وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة، ودار الإفتاء المصرية أفتت بجواز ذلك من باب الستر وليس فيه تغرير بأحد".

الافتاء: الستر مطلوب واشاعة الفاحشة مرفوضة

وأكد الدكتور أحمد ممدوح على أن الستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوضة والإصرار على إذلال العاصي بمعصيته هذا سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتأييس لهم من رحمة الله، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة وتابع :" طالما لدي باب مفتوح أقيل به عثرة العاصي وأخذ بيديه فلا بأس في ذلك".