حصاد الفراعنة اليوم في بارالمبياد طوكيو.. منتخب تنس الطاولة يخسر أمام سلوفيكيا.. وحمادة حسن يحصد المركز الثامن في الوثب العالي

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أقيمت اليوم الثلاثاء، العديد من منافسات البعثة المصرية في النسخة الحالية من دورات الألعاب البارالمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.

ويستعرض دوت الخليج نتائج بعثة الفراعنة اليوم، في بارالمبياد طوكيو 2020:

تنس الطاولة

تلقي منتخب مصر للتنس الطاولة خسارة أمام منتخب سلوفيكيا بنتيجة 3/0 فى منافسات بارالمبياد طوكيو 2020، ويتكون المنتخب من: سامح عيد وأيمن كمال.

كرة الطائرة

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس من منتخب روسيا بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء، في دور المجموعات، بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والمقامة حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة منتخب الطائرة جلوس 12 لاعباً هم: هشام الشويخ وعبدالنبي عبداللطيف وحسام مسعود وأحمد عبدالجليل ومحمد أبو اليزيد ومحمد سعد وأحمد خميس وأشرف زغلول وصلاح عطا ومطاوع أبو الخير وأحمد عبدالفتاح والسيد موسى.

ألعاب القوى

حصد البطل المصري حماده حسن، المركز الثامن فى منافسات الوثب العالى بفعاليات ألعاب القوى بمسافه ١.٦٩.

البعثة المصرية

وتشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.