تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد Petrometer app أو عبر petrotrade.com.eg

قامت شركة بتروتريد خلال الأيام الماضية بالإعلان عن انطلاق تطبيق بتروتريد، وهي الشركة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث أعلنت الشركة عن تحذير عملاءها الذين يحصلوا على خدمة الغاز الطبيعي المنزلي أن يتم تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بداية من شهر اغسطس، وازدادت عمليات البحث بشكلٍ كبير للتعرف على أهم التفاصيل الخاصة تطبيق PetroApp الجديد المقرر إنطلاقه من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة البيانات اللازمة حول Petrometer app الجديد.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد

أعلنت شركة بتروتريد خلال الأيام الماضية عن انطلاق التطبيق الجديد Petrometer app، وهو التطبيق الذي له أهمية كبيرة تتمثل في تسهيل عملية تسجيل قراءة إلغاء الخاصة بمستفيدي الغاز الطبيعي، وكذلك تسهيل خدمة سداد فواتير الغاز الطبيعي وكذلك التعرف على معدل الاستهلاك الخاص بالأشخاص، وذلك دون الحاجة إلى الوصول إلى محصل الغاز للتعرف على الاستعلام وعلى قيمة الفاتورة الخاصة بالأشخاص، وهي الخطوة الهامة التي اتخذتها شركة بتروتريد والتي تعمل على تسهيل الأداء وتحسين النتائج، وكذلك العمل على توفير الوقت والجهد لدى الأشخاص المستفيدين من خدمات الغاز الطبيعي، كما تم اتخاذ هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة إلى كافة الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا.

كيفية قراءة عداد الغاز

قامت شركة بتروتريد بالتأكيد على أنه بداية من شهر أغسطس، وتحديدا من يوم الخامس من شهر أغسطس المنقضي فسوف يكون هو اليوم الأخير الذي يتم من خلاله تسجيل قراءة الغاز الطبيعي، على أن يتم تطبيق النظام الجديد في قراءة عداد الغاز الطبيعي عند طريق استخدام تطبيق PetroApp الجديد، وهو التطبيق الذي يسهل الكثير من الوقت والجهد في عملية قراءة عداد الغاز الطبيعي.

اين يوجد رقم عداد الغاز؟

يسال العديد من المشتركين على كيفية قراءة عداد الغاز ومعرفة رقم الحساب الخاص بالمشترك.

رقم العداد موجود اعلى الفاتورة في مربع (رقم المشترك CRN).

ويتم قراء استهلاك العداد عن طريق قراءة الرقم الموجود على العداد ويستثنى منة الجزى الموجود داخل المربع الأحمر، فهو يخص كسر المتر ولا يتم تسجيله، قم بتسجيل الرقم خارج المربع الأحمر فقط.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز