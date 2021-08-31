وفاة "معالى" ابنة الشاعر مأمون الشناوى

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أعلن الناقد طارق الشناوى وفاة معالى مأمون الشناوى، ابنة الشاعر الكبير مأمون الشناوى، داعيا الله أن يسكنها فسيح جناته.
مأمون الشناوي أحد أبرز شعراء مصر ويعتبر من جيل الرواد، ومن أشهر أغنياته التي غنتها أم كلثوم أغنية "أنساك"، وقد كان الشاعر الراحل مأمون الشناوي يتحمس للمطربين والموسيقيين الجدد، ويساعد في تقديمهم إلى الساحة الفنية، ويكتب لهم خصيصاً أبدع الكلمات، وكتب لعزيزة جلال: "بتخاصمني حبة وتصالحني حبة".
تغنت أم كلثوم بـ 4 أغان عاطفية من كلمات مأمون الشناوي هي "أنساك يا سلام" 1961، "كل ليلة وكل يوم" 1964، "بعيد عنك" 1965، وجميعها من ألحان بليغ حمدي، وأغنية "ودارت الأيام" 1970 لحن محمد عبد الوهاب.
والتقى مأمون الشناوي الراحل عبد الحليم حافظ في عدد من الأغاني العاطفية مثل "أنا لك على طول"، "عشانك يا قمر" ألحان محمد عبد الوهاب، "بيني وبينك إيه"، "صدفة"، "نعم ياحبيبي نعم"، "في يوم من الأيام"، "كفاية نورك"، "حلفني"، "بعد إيه"، ألحان كمال الطويل، "أقول مأقولشي"، "لو كنت يوم أنساك" ألحان محمد الموجي، "خايف مرة"، "خسارة..خسارة" ألحان بليغ حمدي، "حلو وكداب" لحن محمود الشريف.
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