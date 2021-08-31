تنسيق المرحلة الثانية.. قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق للالتحاق بالكليات

حدد القرار الوزارى لوزير التعليم العالى، رقم 2230 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة، حيث يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلى:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" جداول قواعد التوزيع الجغرافى وما هي المحافظات التي تقع بالنطاق الجغرافى أ والمنطقة الجغرافية " ب"..