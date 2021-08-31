بعد افتتاح أمازون مصر.. مدبولى: القطاع الخاص شريك مهم فى تحقيق التنمية

جدة - نرمين السيد - وعقب الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات فى جميع القطاعات، مضيفا: السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ونحن نرحب بهم.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوجه دائما بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم فى تحقيق التنمية، ونحن كحكومة نبذل قصارى الجهود الممكنة للعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك أمام جميع المستثمرين.

بدورهم، عبر مسئولو الشركة عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لقيام رئيس الوزراء بافتتاح مستودع "أمازون" الرائد بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدين استمرار سعى الشركة لتوسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجارى ليشمل كافة أرجاء المنطقة.

وأوضح "رونالدو مشحور"، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا المستودع، الذى تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويعد جزءا من استثمارات الشركة فى مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء فى مصر، وذلك أكثر من أى وقت مضى.

وفى الوقت نفسه، نوه نائب رئيس الشركة إلى أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه فى مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصرى المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون فى القارة الإفريقية.

كما أشار إلى أن استثمارات "أمازون" الجديدة تؤكد التزام الشركة الراسخ والمتواصل تجاه دعم وتعزيز القطاع الاقتصادى؛ إذ تحرص الشركة على جلب أفضل التقنيات والابتكارات اللوجستية للمنطقة، والتى من شأنها النهوض بمستوى قطاع التجارة الإلكترونية وازدهاره.

من ناحيته، أشار عمر الصاحى، المدير العام لشركة "أمازون وسوق دوت كوم" فى مصر، إلى أن هذا المستودع يعد الأول من نوعه فى قارة أفريقيا، لافتا إلى أن استثمارات "أمازون" فى البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات رفيعة المستوى، تتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية، ومنوها فى الوقت نفسه إلى أن الشركة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لتوسيع نطاق أعمالها عبر الإنترنت.

كما أكد أن "أمازون" تدعم مسيرة التحول الرقمى فى مصر، عبر سلسلة من التحديثات المتطورة على مختلف العمليات فى مستودعها، وقال إن استثمارات "أمازون" فى مجال الخدمات اللوجستية أدت إلى زيادة السعة التخزينية لمستودعها فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى إطار التحضير لإطلاق موقع أمازون مصر الإلكترونى.

كما لفت إلى دور الشركة فى المحافظة على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وشركائها، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالتصدى لجائحة فيروس "كورونا".

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة داخل الأقسام والإدارات المختلفة بالمستودع؛ حيث تعرف الدكتور مدبولى على دورة العمل داخل المستودع من خلال الأنظمة التكنولوجية المتقدمة التى تخدم عمليات استلام وتخزين واختيار وتعبئة وشحن المنتجات للعملاء.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول مختلف تقنيات التعلم الآلى، والذكاء الاصطناعى، التى من شأنها دعم الموظفين فى عملية تشغيل المستودع، وذلك بدءا من تعريف مسار الاختيار الأمثل، مرورا بتحديد نوعية التعبئة الأكثر ملاءمة للمنتج، وانتهاء بالتطبيقات الذكية التى تقوم باختيار الطريق الأفضل للوصول للعملاء.