عاجل.. السيسى يهنئ رئيس زامبيا الجديد بفوزه فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس الزامبى على الفوز بالانتخابات الرئاسية الاخيرة، مؤكدا حرص مصر على دعم زامبيا، من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائى، لاسيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجارى، ودفع محاور التنمية فى زامبيا.

كما أكد الرئيس الأهمية الخاصة التى يوليها للتشاور مع الرئيس هيشيليما فى ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيدا سيادته فى هذا الصدد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقى وعلى المستوى القارى.

من جانبه؛ عبر الرئيس الزامبى عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس بفوزه فى الانتخابات، مشيدا بالتطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، ومعربا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلعه لدعم مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستهدفة ببلاده، استمرارا للدعم المصرى المتواصل منذ استقلال زامبيا وحتى الآن، خاصة فى ظل وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس الزامبى بالدعم المصرى المقدم لمواجهة أزمة فيروس كورونا فى زامبيا، إلى جانب برامج بناء الكوادر الزامبية فى مختلف المجالات، مؤكدا فى هذا الإطار اهتمام بلاده بجذب الاستثمارات المصرية، لاسيما فى قطاعات الزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والثروة السمكية.