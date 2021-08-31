عرض أولي حكايات مسلسل «إلا أنا»..ومحمد حماقي يتألق بحفل جديد..أعمال فنية يستقبلها شهر سبتمبر..وهذه الأفلام التي ستخوض المنافسة السينمائية الجديدة

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يشعد شهر سبتمبر حالة من النشاط الفني اذ يستقبل في أول أسبوع مجموعة من الحكايات الجديدة لمسلسلات ينتظرها الجمهورة بلهفة كبيرة، فضلا عن عدد من الحفلات والأفلام السينمائية التي من المقرر أن تطرخ خلال الشهر.

ويرصد دوت الخليج خلال هذا التقرير مجموعة من الأعمال التي من المقرر أن يزدهر بها شهر سبتمبر

2 سبتمبر يشهد تألق النجوم على مسارح الدول العربية بحفلاتهم

تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب للتألق بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات من خلال حفل جديد بمدينة جدة وذلك في يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل على مسرح جدة سوبردوم، كما تستعد لحفل أخر بالمملكة العربية السعودية في مدينة الدمام وذلك في يوم 4 من شهر سبتمبر الجارى.

أما عن نانسي عجرم فتنطلق من خلال حفل جديد داخل مصر، ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة الساحل الشمالي، وذلك في يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري، وفي نفس اليوم على المسرح الروماني يتألق الفنان بهاء سلطان بحفل تبدأ أسعاره من 600 جنيه، والمقرر أن يقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

كايروكي يتألق بحفله في العلمين 3 سبتمبر ومحمد حماقي في اليوم التالي

يستعد فريق كايروكي لإحياء أحدث حفلاتهم بمدينة العالمين الجديد في الساحل الشمالي وذلك في يوم 3 سبتمبر المقبل وطرح موقع «تيكتس مارشيه» أسعار تذاكر الحفلـ، وجاءت أسعار تذاكر حفل كايروكي على النحو الأتي: “300 جنيه لفئة «السيلفر»، و500 جنيه لفئة «الجولد» و750 لفئة «في أي بي»”، مع منع دخول من هم دون ال12 عاما، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة من أشهر الأغاني كـ”ليلى، كنت فاكر، وآخرين”.

وفي اليوم التالي يستقبل حماقي الجمهور بغزالة باي، في إحدى شواطيء الساحل الشمالي في 4 سبتمبر المقبل.

طرح أولي حكايات المواسم الجديدة من المسلسلات في 4 سبتمبر..بيت العز وغالية الأبرز

ومن المقرر طرح بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل عدد كبير من الحكايات الجديد للموسم الثاني من مسلسلات مختلفة أبرزهم حكاية «بيت العز» للفنانة سهر الصايغ على قناة dmc،و يشارك في بطولتها كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، ومن المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات.

أما عن حكاية «غالية» لدرة اوللى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر» فمن المقرر عرضها على فناة cbc بداية من يوم السبت المقبل، وهى من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

بينما أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنا فيتألقان علي قناه الحياه من خلال حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب»، ويناقش أحمد زاهر خلال العمل حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم، ومن المقرر عرضه في 5 حلقات فقط على مدار الأسبواع.

8 سبتمبر عرض فيلم «30 مارس»

حدد صناع فيلم «30 مارس» يوم 8 من شهر سبتمبر القادم موعد نهائي لعرض العمل بدور العرض المصرية، اذ كان من المقرر ان يطرح العام الماضي لكن تم تأجيله بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخدتها السينمات، وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق

أحمد عز يفتتح موسم جديد من مسرحية «علاء الدين» 16 سبتمبر

يستعد الفنان أحمد عز لإفتتاح الموسم الثاني من مسرحيته «علاء الدين» وذلك في يوم 16من شهر سبتمبر المقبل، على مسرح كايرو شو، بمدينة السادس من أكتوبر، وتم فتح باب الحجز لمسرحية «علاء الدين» بالتعاون مع شركة تذكرتي الخاصة وكايرو شو برئاسة مجدي الهواري، والذى أكد أن عز متحمس جدا للمسرحية وعلى أتم استعداد لتقديم مزيد من المواسم الخاصة بها.

ويشارك في بطولة مسرحية «علاء الدين» بجانب أحمد عز تارا عماد التي تجسد شخصية ياسمين، ومحمد ثروت الذي يجسد شخصية الجني، وهشام إسماعيل الذي يقوم بدور الوزير جعفر، وسامي مغاوري الذي يجسد شخصية السلطان، وكريم عفيفي الذي يقوم بدور قفة، ومحمد جمعة الذي يجسد شخصية فرعون، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري.