/648157/بدء-التحضير-لجزء-ثاني-من-مسلسل-بنت-القبائل-لحنان-مطاوع

بدأ السيناريست حسني صالح كتابة الجزء الثاني من مسلسل «بنت القبائل» التي تخوض بطولته الفنانة المتألقة حنان مطاوع، اذ استطاع، ان يتنهي من أولى حلقات العمل.

دوت الخليج يرصد الإستعداد لتصوير جزء ثاني من مسلسل «بنت القبائل»

ويبدأ تصوير الجزء الثاني من العمل فور الأنتهاء الكلي من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، ترقبا لتصويره في إحدى مناطق دهشور.

«بنت القبائل» من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.

قصة مسلسل «بنت القبائل»

وتدور قصة مسلسل «بنت القبائل» حول الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن، اذ انه يرصد قصة فتاة تدعى حيل تقتل الديب ﻷنها تعرف أنه وراء مقتل والدها فراج، فيخطف حمدان ابنتها، وهو ما جعلها تخطف ابنه لتقتله، بينما يتورط زوجها حجاج في قتل أبرياء ليجد نفسه واحدًا من مطاريد الجبل ثم زعيمهم، على جانب أخر يتواجد شمس وابنته زهرة التي تبحث عن السر الذي يخبأه عليها.

حنان مطاوع تقتحم عالم الغناء بعمل جديد تهديه لإبنتها

وقررت الفنانة حنان مطاوع خوض تجربة فنية جديدة في عالم الغناء بجانب زوجها المخرج أمير اليمانى، اذ انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة ترقبا لعرضها خلال الفترة القادمة، و أعلنت إهداء أغنيتها الجديدة لإبنتها تاليا، وهي من كلمات وألحان عبد الله حسن، وتوزيع شريف حمدان، وهندسة صوت محمد جودة.

وحصدت الفنانة حنان مطاوع مؤخرا على لقب أفضل ممثلة بمهرجان همس للأداب والفنون في دورته التاسعة، وذلك لتألقها بمسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض في الماراثون الرمضاني لعام 2021 وحصد على ردود فعل إيجابية وإشادات قوية من قبل النقاد والجمهور.