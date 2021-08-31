كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - توفر الجهات الحكومية طرق عديدة لكي تمكن المواطنين من الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بكل سهولة، حيث يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والرقم القومي للسائق أو من خلال رخصتي القيادة والسيارة.

وهذا من أجل توفير وقت وجهد المواطنين وكذلك للحد من التجمهر تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا (كوفيد 19)، وسنتناول فيما يلي كافة خطوات الاستعلام بالتفصيل، مع بيان كيفية التظلم.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت

هناك أكثر من طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية ولكننا سنتناول الطرق الإلكترونية التي تتمثل في تطبيق وزارة الداخلية وموقع نيابة المرور وهي كالتالي:

الاستعلام من خلال تطبيق وزارة الداخلية عبر الاندرويد والـ IOS

مبدئيا لا بد أن يكون الشخص لديه حساب شخصي على تطبيق وزارة الداخلية وإن لم يكن لديه حساب، عليه تسجيل حساب جديد فور تحميل التطبيق على جهاز الأندرويد أو الـ IOS ومن ثم يقوم بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على تطبيق وزارة الداخلية. الضغط على أيقونة ” خدمات ” ومن ثم اختيار ” خدمات المرور “. كتابة بيانات مالك المركبة وبيانات المركبة المراد الاستعلام عنها. النقر على ” استعلام مخالفات المرور 2021 ” وستظهر لك كافة تفاصيل المخالفات المرورية المتعلقة بالمركبة والسائق.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع نيابة المرور

لمعرفة المخالفات الخاصة برخص المركبات عبر الإنترنت يمكنكم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنيابة المرور. في الصفحة الرئيسية هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها نيابة المرور اضغط على “خدمات نيابة المرور”. ستظهر لك صفحة جديدة اضغط على أيقونة “استعلام”. سيظهر لك خيارين هما “مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة” اضغط على الخيار الأول. قم بإدخال رقم اللوحة الخاصة بالمركبة في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على ايقونة “إجمالي المخالفات” ستظهر لك على الفور قيمة إجمالي المخالفات المستحقة على المركبة.

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كيفية التظلم على مخالفات المرور

بعد الاستعلام عن مخالفات المرور وقيمة الغرامة يرغب العديد في التظلم على هذه المخالفات أو جزء منها وسداد الباقي، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المتوفرة للمواطنين هي التظلم الإلكتروني فور الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ويتم التظلم عن طريق اتباع الآتي: