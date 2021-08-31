رئيس لجنة مكافحة كورونا: ندرس منح المواطنين جرعة ثالثة من اللقاح ويمكن الحصول عليها بعد 6 أشهر من تلقى الجرعتين

لقاحات كورونا في مصر آمنة وفعالة ضد الفيروس، ولا يوجد لقاح فى العالم بدون أعراض جانبية... هذا ما قاله الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن نسبة الضرر لا تمثل أى خطورة على الإنسان.

وأضاف حسني في مداخلة خلال لقاءه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى يذاع عبر قناة CBC، أن أهم طريقة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا، هو العلاج الصحيح لفيروس كورونا منذ البداية، حيث طلب الرعاية السليمة منذ ظهور الأعراض، مردفا: "سوء استخدام الأدوية والفيتامينات يؤدى إلى أضرار في النهاية، وأفضل فترة علاج لكورونا في أول 7 أيام".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن فكرة منح المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا ما زالت قيد الدراسة حتى الآن، ولكن الجرعة الثالثة يمكن الحصول عليها بعد 6 أشهر من تلقى الجرعتين، متابعا: "رصدنا بعض حالات دلتا بمصر، وكل لقاح في مصر عبارة عن فيروس ميت أو جزء من الفيروس، ولن يؤدى الحصول على مصل لأى أمراض".

ولفت إلى أن مصر بها 5 أنواع من اللقاحات، وبصدد الحصول على اللقاح السادس، لتطعيم المواطنين للوقاية من كورونا، مبينا أن تحديث بروتوكول العلاج الجديد ليس له علاقة بمتحور دلتا، لأن أساس التحديث دراسات علمية ودراسات على بعض الأدوية الجديدة التى أثبتت فعاليتها، حيث تم إدخال أدوية خاصة بالأجسام المضادة وهدفها تقوية جهاز المناعة ضد الفيروسات ومنع التليفات، وتم تقنين استخدام مادة الكورتيزون ضد التجلط.