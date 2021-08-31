وزير القوى العاملة يسلم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 73 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة بمختلف الشركات والفنادق السياحية بمحافظة البحر الأحمر، فضلا عن قيام 17 من ذوى الهمم بعمل مشروعات صغيرة فيما بينهم.





وقال سعفان - خلال جولته اليوم الثلاثاء بمحافظة البحر الأحمر لليوم الثانى على التوالى - إن مبادرة "مصر بكم أجمل" وصلت البحر الأحمر فى مرحلتها الثانية ببرنامجها الأول لتأهيل ذوى الهمم والعزيمة، فى إطار "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدى الإعاقة، وتدريب 40 متدربا من شباب الجنسين للمشاركة فى سوق العمل.

وأضاف أن هذه المبادرة تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والتى تستهدف كل أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية وإلحاقهم بسوق العمل ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يرغبون بها.

وكرم الوزير 8 منشآت ساهمت فى توفير فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، كما كرم فريق عمل المبادرة من مديرية القوى العاملة بالمحافظ.

وأوضح أن الوزارة تولى اهتماما خاصا بهذه الفئة إيمانا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، وتقوم من خلال البرنامج التدريبى لتوعية ذوى الهمم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص، وذلك لمدة أسبوع.

وأشار الوزير إلى أن التدريب مجانى ولا يتحمل المتدرب أية نفقات، ويحصل فى نهاية التدريب على شهادة موقعة من وزير القوى العاملة بخاتم الوزارة، ويتم توفير وجبتين للمتدرب وبدل انتقال يومى للمتدرب يحصل عليها فى آخر يوم البرنامج.

واستمع إلى أفكار 17 من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين تقدموا بأفكار جديدة تساعد على تطوير سوق العمل بمختلف المجالات، كما استمع لأفكار أصحاب عقود العمل ليتحولوا لأصحاب مشروعات، فضلا عن توفير فرص عمل لأصحاب الهمم الذى حضروا الاحتفالية.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة ومنسقة مبادرة "مصر بكم أجمل" بالمتابعة الشهرية لأى انقطاع لفرص العمل لإيجاد بديل فورا ومتابعة استمارة "1" تأمينات، مشددا على سرعة الاستجابة لمطالب وأفكار أبنائنا من ذوى الهمم والعزيمة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ هذه المشروعات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للمشاركة فى تحقيق حلم ريادة الأعمال لذوى القدرات ودمجهم فى خطة التنمية المستدامة 2030.

بدورها.. قالت عطيات أبو زيد منسقة المبادرة إنه تم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بالمحافظة، حيث تقدم 90 شابا وفتاة للمشاركة فى البرنامج التدريبى، وتم توفير 73 فرصة عمل مختلفة منها 17 من الراغبين فى إقامة مشروعات.

وتم خلال اللقاء، عرض فيديو للمحافظات التى تم تنفيذ المرحلة الثانية فى برنامجها من المبادرة وهى "دمياط - المنوفية - الإسماعيلية - بورسعيد"، حيث تم تدريب 405 من ذوى الهمم وتعيين 266 من هذه الفئة.