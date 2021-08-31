النائب العام يبحث مع أعضاء المكتب التنفيذى وضع استراتيجية التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - عقد المستشار حماده الصاوى النائب العام، اليوم الثلاثاء، جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذى للجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة فى التحول الرقمى، للاستماع إلى رؤيته وتوجيهاته خلال وضع الاستراتيجية وسياساتها العامة.





وعرض أعضاء المكتب عليه عدة تساؤلات فى محاور مختلفة تتعلق بهذا الشأن، أجابهم فيها برؤيته وتوجيهاته، ومنها تأكيده على ضرورة اتباع الأساليب العلمية المعتمدة فى مجال التخطيط الاستراتيجى ومحاور التحول الرقمى المختلفة، وتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية. وأشار النائب العام إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية فى مجال التحول الرقمى؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعى الرقمى فيما بينهم.

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