بفستان مشجر...درة تخطف الأنظار بأحدث إطلالتها

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دوت الخليج يرصد أحدث إطلالت الفنانة درة

وظهرت درة خلال الصور بفستان أسود مشجر بورود ملونة بالأخضر والأحمر، مع وضع مكياج بسيط تناسب مع هدوء الفستان، وتركت شعرها منسدلا في الهواء مع ارتداء نضارة شميسة، بجانب بعض الإكسسورات الأخرى الغير مبالغ بها.

درة تنتظر عرض حكاية غالية في 4 سبتمبر المقبل

قرر صناع حكاية «غالية» التي تخوضها الفنانة درة من مسلسل «زي القمر»، عرضها ليوم 4 من شهر سبتمبر، وهي من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع

ومن ناحية أخرى تصور درة هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.