للمرة الثانية..محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي 4 سبتمبر

/648153/للمرة-الثانيةمحمد-حماقي-يحيي-حفلا-غنائيا-بالساحل-الشمالي-4-سبتمبر

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفله الثاني ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة الساحل الشمالي، وذلك في يوم السبت 4 من شهر سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد حفل محمد حماقي الجديد

نشر محمد حماقي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة للملصق الدعائي للحفل، وعلق عليها كاتبا: "حان الوقت لحفلات الشاطئ، ألقاكم يوم السبت 4 سبتمبر في غزالة باي".

ةشهد الحفل الاول الذي أقيم الخميس الماضي حضور عدد كبير من الجمهور وأصدقاء حماقي من الوسط الفني فضلا عن عدد من الإعلامين، وسيقدم فيه عددًا كبيرًا من أغانيه التي ما دام أحبها الجمهور، ويمزج بين الأغاني والألبومات القديمة والأغاني والألبومات الحديثة التي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

الجدير بالذكر أنه طرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة «طالعة موضة» في يوم 26 من شهر أغسطس، وهي رابع أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني”، وهي من كلمات تامر حسين ، توزيع أحمد ابراهيم ، ألحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، واستطاع العمل كسر حاجز المليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كما تصدر تريند رقم 5.

كلمات أغنية «طالعة موضة»

وتقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها، عيونها الحلوة مميزينها ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة ماعرفش جايبة الجمال ده منين ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقي اتنين تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا عليها رمش زي السهم وضحكتها أصلاً وهم دي اللي مافيش فيها غلطة تجنن .. من الآخر دي فلتة ياما قصادها أنا اتوترت وياما في الكلام كتّرت علشان تفضل شوية”.