/648148/فنان-شهير-يمتنع-عن-سداد-إيجار-فيلا-بالشيخ-زايد-ودعوي-قضائية-تلاحقه

أقام محامي السيدة منال محمد البيلي، بدعوي قضائية في محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، ضد الفنان أحمد فاروق فلوكس، لفسخ عقد إيجار يتهمه بعدم دفع قيمة الإيجار الشهري، وذلك بعد أن حررت صاحبة الدعوي محضراً يحمل رقم 1558 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

بلاغ يتهم فناناً شهيراً بعدم سداد إيجار فيلا بالشيخ زايد: "مش بيرد علينا "

وأعلنا محمد حسن عبده، وعصام مجدي، محامين بالنقض، والإدارية العليا، ومحامى السيدة منال محمد البيلي، إنه قام برفع دعوي قضائية ضد الفنان أحمد فاروق فلوكس، حيث أفاد أنه استأجر فيلا منذ بداية العام الحالي في 2021 ، إلا إنه لم يدفع القيمة الإيجارية لمدة ثلاثة شهور، والتي بلغت قيمتها 90 ألف جنيه، ولم يلتزم في السداد، مما أدى إلى تراكم الإيجار عليه لمدة 3 أشهر.

دعوى قضائية ضد الفنان أحمد فلوكس للامتناع عن سداد الإيجار الفيلا

وأتهمت مالكة الفيلا الفنان أحمد فلوكس، بماطلتها في دفع قيمة إيجار الثلاث شهور، مشيرة إلي إنها حاولت التوصل معه أكثر من مره، لكنه لا يجيب عن الهاتف.

دعوي قضائية ضد فنان شهير لعدم سداد إيجار فيلا بالشيخ زايد

وجاء موضوع الدعوي، إنه بموجب عقد ايجار مفروش مؤرخ 3/1/2021، استاجر المعلن من اليه من الطالبة ما هو الفيلا رقم 9 كمبوند الربوة الشيخ زايد، وذلك بالمنقولات الثابتة بقائمة المنقولات الملحقة بعقد الايجار وذلك مقابل اجرة شهرية قدرها 30 الف بزيادة سنوية قدرها 10 % وتم الاتفاق علي ان يتم دفع القيمة الايجار كل شهرين مجمع.

وطالبت مالكة الفيلا في دعوها القضائية، بفسخ عقد الايجار، والزام الفنان أحمد فاروق فلوكس بسداد قيمة الإيجار المتأخرة والمستحقة في ذمته والتي بلغت 90 الف جنيه.