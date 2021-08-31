/648147/ضبط-36-قطعة-أثرية-نادرة-بحوزة-3-أشخاص-في-المنيا

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، جهودها لملاحقة وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية، وتم ضبط ثلاثة أشخاص بالمنيا بحوزتهم عدد 36 قطعة أثرية، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط متاجري وحائزى القطع الأثرية أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة الآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار. وبعد تقنين الإجراءات اللازمة والتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف مسكن المتهم المشار إليه، وأمكن ضبطه وبصحبته (اثنان آخران – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما عدد (36 قطعة يشتبه فى أثريتها). وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على شخصين في المرج، لاتجارهما في المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من الهيروين والأقراص المخدرة«ترامادول»

داخل شقة سكنية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، برئاسة المقدم حسين خيري، مزاولة شخصين، مقيمين بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية، نشاطًا إجراميًّا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما خلال وجودهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي سلاح أبيض كتر، وأداة حادة مقص، وميزان حساس.

بمواجهتهما أمام رجال المباحث عن المضبوطات، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.