/648146/مخالفة-وتطنيش-الزمالك-مهدد-بسحب-بطولة-الدوري

أصدر مركز التسوية والحكم بخصوص طلب النادي الأهلي بإلزام اتحاد الكرة بإقامة المباراة الفاصلة في دوري 99، والطعن على مشاركة عدد من ناشئي الزمالك في مباراتي طلائع الجيش والجونة بالدوري الممتاز بما يخالف اللائحة لأنهم لم يستنفذوا عقوبة الإيقاف.

وأضاف أحمد فاخوري مقدم برنامج التريند على قناة الأهلي :"الشق الأول من القرارات جاء بقبول طلب الأهلي بالزام اتحاد الكرة بتحديد بطل مسابقة دوري 99 وتحديد موعد للمباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الشق الأول: من القرارات و جاء الشق الأول بقبول طلب الأهلي بالزام اتحاد الكرة بتحديد بطل مسابقة دوري 99 وتحديد موعد للمباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك.

الشق الثاني: المتلعق بمشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين جاء بانتفاء المصلحة، بمعنى انتفاء مصلحة الأهلي في مشاركة هؤلاء اللاعبين.

هل هناك طعن على القرار ؟

بالفعل مازال هناك طعن واستئناف على هذا القرار.

الحكم لصالح من ؟

وطبقاً للأمور القانونية فالحكم جاء في صالح الأهلي بنسبة كبيرة، لان قبول طلب الأهلي بالزام اتحاد الكرة بإقرار مركز التسوية بأن المسابقة لم تنتهِ.

اذن طلب الاهلي بعدم مشاركة هؤلاء اللاعبين هو طلب قانوني في الاستئناف أمامك طريق للتقاضي مرةً أخرى ثم المحكمة الرياضية الدولية.

والحكم إجمالا في صالح الأهلي، ولكن التنفيذ سيكون هناك اكثر من جهة تطعن على هذا القرار في الفترة المقبلة سواء الاهلي او اتحاد الكرة.

الزمالك يتوج بالدوري

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي يوم الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.