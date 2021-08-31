/648140/ساعات-قليلة-الإعلان-الرسمي-لإنتقال-مصطفى-محمد-للدوري-الفرنسي

كشفت مصادر خاصة داخل الزمالك لـتحيا مصر، أن سيتم الإعلان خلال ساعات عن انتقال مصطفي محمد إلي نادى بوردو .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وارتبط اسم، مصطفى محمد، بالرحيل عن جالاتا سراي بعد أن بات بديلًا في أغلب المباريات تحت قيادة المدير الفني، فاتح تريم، والذي وجه عدة انتقادات لمصطفي في أكثر من مؤتمر.

وصل الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، المعار لصفوف جالاتا سراي التركي، للمطار في طريقة للتوجه لفرنسا، قبل انتهاء الإنتقالات الصيفية الجارية بساعات.

قيمة عقد مصطفى

وكشف جالاتا سراي عن قيمة العقد الذي تم الإتفاق عليه بين نادي بوردو الفرنسي، والفريق التركي، والذي وصل لـ 8 مليون يورو، ويكون لنادي الزمالك أحقية نصف العقد من قبل انتقال الفرعون للدوري الفرنسي.

وأكد نادي جالاتا سراي على قيمة انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي مقابل انتقال النيجيري صامويل كالو إلى صفوف جالاتاسراي.

نادي بوردو الفرنسي ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.

جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

حسم التعادل الإيجابي مباراة جالاتا سراي التركي، وريندرز الدنماركي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور المأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

أحرز التركي كريم أكتورك أوغلو الهدف الأول لفريقة جالاتا سراي، في المباراة في شباك ريندرز الدنماركي، في الدقيقة السدسة والعشرون من عمر المباراة، ليعود الفريق الدنماركي في الدقيقة الرابعة والخمسون ويسجل هدف التعادل، وينتهى اللقاء لى هذا الهدف.

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.