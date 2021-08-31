«قابلينه عليك ومش عليهم» ..خالد الغندور يثير الجدل.. صورة

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أثار الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، جدلاً واسعا بعبارات غامضة نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وكتب خالد الغندور :”نصيحة لما تحب تهزر مع أشخاص معينة انزل لعقولهم وتفكيرهم وتعامل معهم بنفس طريقتهم وهتلاقيهم في بعض الأحيان زعلانين منك وبينتقدوك عشان بتهزر هزارهم إلي هما قابلينه عليك ومش عليهم”

وكان نادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون قد تُوج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه بفارق عدد من النقاط عن الغريم التقليدى “الأهلي”

كشف الإعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك استقر على تقديم تظلم لاتحاد الكرة لتخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا.

وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "شيكابالا قال لأحمد مجاهد أنت أهلاوى ودى مش جديدة، مجاهد نفسه بيعترف فى كل مكان أنه أهلاوى، وكمان هو عاشق للأهلى وكان فى الناشئين وكان بيسافر بلاد ورا فريق الأهلى”.

واستكمل:” إذان ما الخطاء في ذلك ليتم عقاب شيكابالا بالإيقاف 8 أشهر وهى عقوبة انتقامية للغاية، والناس اللى كانت بتتكلم عن شطب اللاعب مينفعش لأن الفيفا تحرم شطب اللاعب المحترف".

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وتابع: "حازم إمام تحدث مع حسين لبيب وقاله لو مش هندخل أسرنا يبقى مش هنحتفل ولا نستلم الدرع، وأحمد مجاهد بصله من فوق لتحت وقرر إيقافه 4 مباريات، مع أن فى لاعب فى الدورى المصرى شتم الحكم وتم إيقافه 8 مباريات وتم بعدها تخفيفها لأربع مباريات

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.