رسمياً.. النصر السعودي يعير لاعبه للطائي لمدة موسيمين

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أعلن نادي النصر السعودي عن إعارة لاعب الفريق محمد مران لصفوف فريق الظائي، لمدة موسيمين في قبل انتهاء موسم الإعارة الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك محمد مران صاحب العشرون عام مع النصر السعودي في 5 مباريات في بطولة الدوري السعودي، و4 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيرتدي محمد مران مع ناديه الجديد الطائي، القميص رقم 99 في الموسم الجاري 2021-2022.

غيابات النصر السعودي

ويلعب النصر مباراته مع تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أسيا يوم 14 من نفس الشهر.

ويغيب الثلاثي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق والمدافعان علي لاجامي وعبد الله مادو، وذلك بسبب الإيقاف.

كما يغيب عبد المجيد الصليهم لاعب وسط الفريق، عن المباراة بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية أمام التعاون، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة النصر وتراكتور

ويواجه فريق النصر السعودي نظيره تراكتور يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر، ، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

محمد الشناوي

انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير الحارس الدولي محمد الشناوي مع النادي الأهلي.

وتواصل دوت الخليج مع مصدر مقرب من محمد الشناوي، لمعرفة موقف اللاعب من الأستمرار مع النادي الأهلي، أم أنه سيغادر في فترة الإنتقالات الحاليه.

أكد المصدر لتحيا مصر أن الشناوي قرر الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وتابع المصدر أن فريق النصر السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، وضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: “هناك عرض كبير مقدم من نادي النصر السعودي لضم محمد الشناوي، مما جعله يعيد ترتيب حساباته وقراراته من جديد”.

واستكمل: “الشناوي يفضل حاليا الإنتقال إلى نادي النصر السعودي بسبب العرض الضخم المقدم لضمه، ولكن اللاعب سيخبر إداراة الأهلي من اجل الوصول لإتفاق”.

وأتم: “ نادى النصر السعودى قدم عرض للشناوي براتب سنوى 5 مليون دولار، وهو ما جعله يفكر في الرحيل عن القلعه الحمراء، حتى ولو على سبيل الإعارة فقط”.