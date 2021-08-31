« نزيف على الأسفلت ومصابين ملفاه على حافة الطرق » .. إصابة 21 شخصًا في حوادث متفرقة في بطريق مطروح الساحلي

/648130/نزيف-على-الأسفلت-ومصابين-ملفاه-على-حافة-الطرق---إصابة-21-شخصا-في--حوادث-متفرقة-في-بطريق-مطروح-الساحلي

شهد طريق مطروح الساحلى، اليوم الثلاثاء، حادثي، نتج عنهما اصابة اكثر من 20 شخصاً، وتم نقل المصابين الى مستشفي العلمين النموذجي، ومستشفى الضبعة المركزى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادثي على طريق مطروح الساحلى

تفاصيل الحادث الاول

بدء الحادث الأول بتصادم سيارتي أمام قرية اللوتس، على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين الي مستشفي العلمين النموذجي.

أسماء المصابين

واتضح من التحريات فى الوقعة ان المصابين هم:-

اسامه علي محمود، يبلغ من العمر ٤٣ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري وكدمه بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم.

علي رشاد علي، يبلغ من العمر ٤٥ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالاذن وكدمات وسحجات بالجسم.

عمار محمد محمود، ويبلغ من العمر ٣٥ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

علي محمد عبدالستار، ويبلغ من العمر ٣٥ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

بيانات المصابين

كما وقع في نفس الحادث مصابين أخرين هم:-

احمد عبدالمرضي عبدالفتاح، ٣٥ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الراس وكدمه بالظهر كدمات وسحجات بالجسم

وتعويذه علي عيسي، ٧٠ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنيز

وأمين منصور ابراهيم، ٣٥ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

ومبارك قناوي علي، ٤٣ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني وجرح قطعي.

ويحي مبارك عوض، ٨ سنوات، مصاب باشتباه م بعد الارتجاج وكدمه شديده بالفم وكدمات وسحجات بالجسم، وجميع المصابين من محافظة الإسكندرية».

وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وأكدت الفحوصات ان حالتهم العامة مستقرة، تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

الحادث الثانى

بينما الحادث الثاني، وقع أمام قرية جلالة إتجاه مطروح، ووقع فيه١٢ مصاب، إثر إنقلاب سيارة توناية بطريق مطروح الساحلى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى مستشفى الضبعة المركزي.

و إتضح من الفحص بيانات المصابين وهم:-

امينة جمال محمد، ٣٧ سنة، كدمه اسفل الظهر.

يوسف محمد ابراهيم، ١٦ سنة.

عمر محمد إبراهيم، كدمات بالجسم وجرح قطعى بفروة الراس.

شهد محمد جمال، ١٦ سنة، كدمة بالذراع والقدم اليمنى.

محمد ابراهيم سيف، ٤١ سنة، كدمات وسحجات بالجسم.

سفيان محمد ابراهيم، ٨ شهور.

جمال محمود جمال، ٦ شهور كدمة بالرأس.

هاجر ابراهيم سيف، ١٨ سنة، كدمة بالظهر.

اسلام حماده محمد السيد، ١٥ سنة، كدمات بالجسم.

احمد اسامة أحمد السيد، ١٥ سنة، كدمة بالرأس.

رحمه محمد إبراهيم، ١٤ سنة، كدمة بالذراع والقدم اليمنى.

صباح السيد الصاوى، ٥٥ سنة، كدمة بالذراع الايمن، و ان جميعهم من محافظة الشرقية.

وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم وضعهم تحت الرعاية الطبية.