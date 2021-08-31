اليوم..بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة وإعلان النتائج 9 سبتمبر

/648138/اليومبدء-تنسيق-المرحلة-الأولى-للجامعات-الخاصة-وإعلان-النتائج-9-سبتمبر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة، وتقديم الدعم الفني الذي ييسر لهم عملية التنسيق.

دوت الخليج يرصد موعد تنسيق الجامعات الاهلية

وصرح د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 في الساعة الخامسة مساءً، وتستمر هذه المرحلة حتى مساء الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 في الخامسة مساءً، وتعلن نتائج هذه المرحلة ظهر يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر.

التنسيق بالجامعات الاهلية

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن هذا النظام يطبق في المرحلة الأولى على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بينما يطبق هذا النظام في المرحلة الثانية على الطلاب الحاصلين على (الثانوية العامة، مدارس النيل، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية) حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.

التنسيق الالكتروني فى الجامعات الخاصة

وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني الموحد، وتشمل القائمة الجامعات الآتية: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء "العريش" وسيناء "القنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

المواقع الالكترونية للجامعات الخاصة والاهلية

ويستطيع الطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

ويتم تنسيق الجامعات الخاصة من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى تبدأ مساء اليوم الثلاثاء ٣١ أغسطس الجاري، والمرحلة الثانية تبدأ عقب إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة.

أما المرحلة الثالثة، فيتم القبول عن طريق الجامعات الخاصة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

وفيما يخص خطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، فيُسمح للطلاب الناجحين بالدخول على منـــــصة القــــبول الإلكتروني للجامعـــات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

وحينما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول، محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وأكد أ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة أنه يجب على الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفي حال تخلف الطالب المرشح عن اتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة لايحق له التقدم لأى جامعة أخرى.