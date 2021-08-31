النشرة المرورية: كثافات بشارع شارل ديجول.. ومحور النصر بديلًا عن صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية بها بعض الكثافات المرورية فى محور أبوقير عند منطقة كفر عبده وكذلك ميدان الوزارة، كما انحسرت الأحجام فى الدقهلية بشارع جيهان السادات للمتجه إلى حى الجامعة، وفى القليوبية ارتفعت الأحجام خصوصًا للقادم من ميدان المؤسسة والمتجه إلى ميت نما، كما انحسرت الكثافات فى أسيوط بمحور 23 يوليو للمتجه إلى كوبرى الهلالى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع :"الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى مرضية تماما، ما عدا مناطق الأعمال فى المرج وعند منطقة الميراج وأعلى مناطق الأوتوستراد للمتجه إلى المنيب والكنيسة نتيجة أعمال التوسعة".

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ عدا شارع شارل ديجول، ونصح بسلوك كوبرى الدقى، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، ظهرت الكثافات بمحور صلاح سالم، وطالب بسلوك محور النصر، كما ظهرت الأحجام بمحور الفنجرى وكوبرى حدائق القبة والزاوية وطالب بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وانحسرت الأحجام فى كورنيش النيل عند منطقة أثر النبى للمتجه إلى المعادى وطالب بسلوك محور الأوتوستراد.